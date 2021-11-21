Derbide bir çok futbolcu sarı kart gördü! Sarı kart gören futbolcular kimler?

Türkiye'nin kilitlendiği derbide saha karıştı. Fenerbahçe'nin skora dengeyi getiren golünden kısa süre sonra tribünlerden atılan yabancı maddeler iki takım futbolcuları arasında olay çıkmasına sebep oldu. Muslera ve Berke'nin kalelerinden çıkarak dahil olduğu gerilim kısa süre içinde büyürken hakem Halil Umut Meler bir çok futbolcuya sarı kart gösterdi.

DERBİDE HANGİ FUTBOLCULAR SARI KART GÖRDÜ?

Tribünden kendisine atılan çakmağı hakem Halil Umut Meler'e götürmek isteyen Mesut Özil'e Galatasaraylı futbolcular engel olamaya çalıştı. Bu andan itibaren iki takım futbolcuları arasında gerilim yaşanırken, Berke ve Muslera da kalelerini terk ederek olay yerine geldi. Yaşanan arbedenin ardından hakem Halil Umut Meler, Muslera, Berke, Marcao ve Mert Hakan'a sarı kart gösterdi.

Maçta İlk yarı 1-1 sonuçlandı.

Galatasaray 1 - 2 Fenerbahçe mücadele sona erdi! #Fenerbahçe 'nin galibiyetiyle biten mücadelede en beğendiğiniz oyuncu kimdi? #GSvsFB — Haberler (@Haberler) November 21, 2021

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