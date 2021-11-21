Derbi öncesi büyük izdiham! Yüzlerce Galatasaray taraftarı stadyumun kapılarına dayandı
Süper Lig'de 13. hafta maçında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yle karşılaşıyor. Nef Stadı'nın tam kapasite dolduğu derbi öncesinde stadyuma giremeyen taraftarlar izdihama sebep oldu.
Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig'de haftanın maçında karşı karşıya geliyor. Saat 19.00'da başlayan karşılaşmanın öncesinde Nef Stadı'nın önünde izdiham yaşandı.
TARAFTARLAR TURNİKELERE TIRMANDI
Stadyumun önünde büyük bir kalabalık oluşturan Galatasaray taraftarı içeri giremeyince sinirden çılgına döndü. Turnikelere tırmanan taraftarlar içeri girebilmek için stadyumun kapısına dayandı. Yüzlerce sarı-kırmızılının stat önünde toplanması izdihama yol açtı.
??Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında derbi heyecanı yaşanacak #GSvFB— Haberler (@Haberler) November 20, 2021
??? #Galatasaray - #Fenerbahçe
??21 Kasım 2021 / Pazar
?19.00
?Sizce, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi nasıl sonuçlanır?
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