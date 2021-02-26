Depremin sembolü Ayda, Göztepe antrenmanında
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Depremin sembolü Ayda, Göztepe antrenmanında

26.02.2021 14:24 | Son Güncelleme: 26.02.2021 14:28
Depremin sembolü Ayda, Göztepe antrenmanında

İZMİR'de 30 Ekim 2020'de yaşanan deprem felaketinde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91 saat sonra kurtarılarak sembol olan 3 yaşındaki Ayda Gezgin, Spor Toto Süper Lig ekibi Göztepe'nin antrenmanında futbolcular ve teknik heyetle bir araya geldi.

İZMİR'de 30 Ekim 2020'de yaşanan deprem felaketinde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91 saat sonra kurtarılarak sembol olan 3 yaşındaki Ayda Gezgin, Spor Toto Süper Lig ekibi Göztepe'nin antrenmanında futbolcular ve teknik heyetle bir araya geldi.

Kulübün davetlisi olarak babası ve ağabeyiyle birlikte Urla Adnan Süvari Tesisleri'ni ziyaret eden Ayda'ya teknik direktör Ünal Karaman ve futbolcular büyük ilgi gösterdi. Ünal Karaman, Ayda'nın elini öperken futbolcular ise tek tek kucaklarına alıp sevdi. Futbolcularla top oynayıp hatıra fotoğrafı da çektiren Ayda, sarı-kırmızılılarla eğlenceli bir gün geçirdi. Ayda, Göztepe'nin ligde 9 Aralık'ta Aytemiz Alanyaspor'la oynadığı maçı da Gürsel Aksel Stadı'nda izlemişti.


Depremin sembolü Ayda, Göztepe antrenmanında
Depremin sembolü Ayda, Göztepe antrenmanında
Depremin sembolü Ayda, Göztepe antrenmanında
Depremin sembolü Ayda, Göztepe antrenmanında
Depremin sembolü Ayda, Göztepe antrenmanında
Depremin sembolü Ayda, Göztepe antrenmanında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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