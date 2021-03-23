Dent Coin Yorum: DENT Bir Günde % 100 Arttı; Theta Bitcoin Cash'i 11. En Büyük Sıralamaya Çevirdi

Dent Coin Yorum: Dent coin, bir kripto para birimidir ve Ethereum platformunda çalışır. Dent coin anlık olarak yükseliyor ve düşüyor.

Kripto para piyasası, giderek daha fazla şirketin kripto çözümlerini benimsemesiyle son aylarda yükseldi. Bu arada medya, dünya çapında çok sayıda merkez bankasının merkez bankası dijital para birimlerini (CBDC'ler) geliştirme çalışmalarına devam ettiğini bildiriyor.

DENT COİN YORUM

Önemli Altcoin kazançları THETA (+% 10.10), IOTA (+% 6.91), Solana (+% 8.67), Kusama (+% 7.27), Theta Fuel (+% 31.57), Pancake Swap (+% 20.85). Theta, 22 Mart'ta tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 10.94 $ 'a yükseldi.

Bir diğer üst düzey Altcoin oyuncusu ise Dent (DENT). DENT Wireless Limited tarafından başlatılan DENT Coin, dünyadaki mobil veri endüstrisini bozmayı vaat eden bir kripto para birimidir. Tek amacı, Mobil Veri Endüstrisini belirtmek ve Mobil Veri satmak ve satın almak için Ethereum'da dünya çapında bir pazar oluşturmaktır. Dent coin, veri piyasaları için evrensel bir para birimidir.

Dent (DENT) fiyatı, geçen hafta % 110 yükseldikten sonra bu hafta dijital varlığın % 25 artmasıyla yükselmeye devam etti. Genel olarak, fiyat hareketi Mart ayında % 500 arttı.

Bu hareketin ölçeği göz önüne alındığında, DENT için gelecekteki fiyat hareketini tahmin etmek zor. 0.0007 $ civarındaki bölgenin, geri çekilme olması durumunda Dent coin satın almak isteyen tüccarlar için tekrar bir ilgi alanı sağlaması muhtemel.

DENT COİN NEDİR?

Dent (DENT) bir kripto para birimidir ve Ethereum platformunda çalışır. Dent, dolaşımda 92.111.690.903.73587 ile 100.000.000.000 mevcut arza sahiptir. Dent için bilinen son fiyat 0.00391964 USD ve son 24 saatte 11.33 yükseldi. Şu anda son 24 saatte 41.900.274,33 $ işlem gören 30 aktif piyasada işlem görüyor. Daha fazla bilgi https://www.dentwireless.com/ adresinde bulunabilir .