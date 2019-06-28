Dennis Appiah FC Nantes Kadrosu ile Trenler

RSC Anderlecht'ten gelen Dennis Appiah, Çarşamba sabahı Jonelière'de ilk defa FC Nantes ilk takımıyla birlikte eğitim gördü.

RSC Anderlecht'ten gelen Dennis Appiah, Çarşamba sabahı Jonelière'de ilk defa FC Nantes ilk takımıyla birlikte eğitim gördü.

Kaynak: Dugout

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.