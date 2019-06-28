Dennis Appiah FC Nantes Kadrosu ile Trenler
RSC Anderlecht'ten gelen Dennis Appiah, Çarşamba sabahı Jonelière'de ilk defa FC Nantes ilk takımıyla birlikte eğitim gördü.
RSC Anderlecht'ten gelen Dennis Appiah, Çarşamba sabahı Jonelière'de ilk defa FC Nantes ilk takımıyla birlikte eğitim gördü.
Kaynak: Dugout
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