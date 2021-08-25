Denizlispor'un 12'nci transferi Mustafa
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Denizlispor'un 12'nci transferi Mustafa

Denizlispor'un 12'nci transferi Mustafa
Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'de transfer yasağını kaldırdıktan sonra dağılan kadrosunu takviye etmek için üst üste takviyeler yapan Denizlispor, 12'nci imzayı Mustafa Çeçenoğlu'na attırdı.

TFF 1'inci Lig'de transfer yasağını kaldırdıktan sonra dağılan kadrosunu takviye etmek için üst üste takviyeler yapan Denizlispor, 12'nci imzayı Mustafa Çeçenoğlu'na attırdı. Gençlerbirliği'nden alınan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Başkan Mehmet Uz'un katıldığı törenle 2 yıllığına Denizlisporlu oldu.


Denizlispor'un 12'nci transferi Mustafa

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat

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