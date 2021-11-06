Denizlispor, Serhat Gülpınar ile yollarını ayırdı

Denizlispor, 3-0'lık Tuzlaspor maçı yenilgisi ardından Teknik Direktör Serhat Gülpınar ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, dün oynadığı Tuzlaspor maçının 3-0'lık yenilgisinin ardından Teknik Direktör Serhat Gülpınar ile yollarını ayırdığını açıkladı. Yeşil siyahlı ekip, ligde Serhat Gülpınar yönetiminde oynanan 10 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet ile sahadan ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktör Serhat Gülpınar ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır. Serhat Gülpınar ve ekibine katkılarından ötürü teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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