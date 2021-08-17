Denizlispor, Serhat Gülpınar'a emanet
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Denizlispor, Serhat Gülpınar'a emanet

Denizlispor, Serhat Gülpınar'a emanet
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

DENİZLİ (İHA) – TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, Teknik Direktör Serhat Gülpınar ile sezon sonuna kadar anlaştı.

DENİZLİ (İHA) – TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, Teknik Direktör Serhat Gülpınar ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Dün transfer yasağının kaldırıldığını açıklayarak ilk transferi duyuran Denizlispor'da tektik ekip konusunda da önemli bir gelişme yaşandı. Uzun süredir hoca arayışında olan Denizlispor, bu sorunu Serhat Gülpınar ile aştı. Sezon sonuna kadar anlaşma sağlanan Serhat Gülpınar, kendisini yeşil siyahlı renklere bağlaya imzayı Denizlispor Kulübü Başkanı Mehmet Uz ile karşılıklı olarak attı.

Denizlispor Kulübünden "Hoş geldin Serhat Gülpınar" başlığıyla sosyal medyadan yapılan açıklamada; "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Serhat Gülpınar ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır" ifadelerine yer verildi. - DENİZLİ

Denizlispor, Serhat Gülpınar'a emanet

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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