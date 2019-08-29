Denizlispor ön libero transferine son noktayı koyuyor

29.08.2019 15:08

Yukatel Denizlispor, transfer sezonunun kapanmasına günler kala önlibero takviyesi için sürdürdüğü çalışmalar sonucunda Nijeryalı Uche Agbo ya da Kolombiyalı Guillermo Celis isimlerinden birine imzayı attırmayı planlıyor.



Süper Lig'e 2 galibiyetle iyi bir başlangıç yapan Denizlispor, Teknik Direktör Yücel İldiz'in raporu doğrultusunda yapacağı 2 transferle takım kadrosuna son halini verecek. Stoper oyuncusu Frederic Veseli ile anlaşma sağlayan yeşil-siyahlılar, ön libero transferini bugün bitirecek. Alternatifleri ikiye indiren yeşil-siyahlılar; Nijeryalı Uche Agbo ya da Kolombiyalı Guillermo Celis isimlerinden birine imzayı attıracak.



Denizlispor, Uche Agbo ve Guillermo Celis arasında tercih yaparak bugün anlaşma sağlayacağı ismi Denizli'ye getirecek. - DENİZLİ

Kaynak: İHA