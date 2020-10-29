Denizlispor maçında kırmızı kart gören Josef de Souza'ya 2 maç ceza verildi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Denizlispor mücadelesinde doğrudan kırmızı kart gören Josef de Souza'ya 2 maç ceza verildiğini açıkladı.

Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Denizlispor maçında kırmızı kart gören Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza'nın cezası belli oldu.

PFDK'dan yapılan açıklamada, "BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu JOSEF DE SOUZA DIAS'ın, 26.10.2020 tarihinde Denizli oynanan YUKATEL DENİZLİSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmştir" ifadeleri yer aldı.

Josef de Souza, Malatyaspor ve Gaziantep FK maçlarında oynayamayacak.