Denizlispor'da yedi yönetici istifasını sundu
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Denizlispor'da yedi yönetici istifasını sundu

09.02.2021 17:11 | Son Güncelleme: 09.02.2021 17:14
Denizlispor'da yedi yönetici istifasını sundu

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da yedi yönetici istifasını sundu.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da yedi yönetici istifasını sundu.

Alınan bilgiye göre, Denizlispor'un başkan yardımcıları Levent Çaputçu, Kaan Şanlıkan, Nevzat Yakı, Salih Özcan, asbaşkanlardan Can Cesur, Hüseyin Sorudak ve Ozan Katrancı, istifa dilekçelerini işleme konulması için kulübe iletti.

Süper Lig'de son sırada bulunan yeşil-siyahlı ekipte 1-1 berabere biten Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından başkan yardımcısı Yavuz Cinkaya ile asbaşkanlar Uğur Bağbaşlıoğlu ve Serkan Başbuğ da istifalarını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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