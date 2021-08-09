Denizlispor'da Sait Karafırtınalar sesleri
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Denizlispor'da Sait Karafırtınalar sesleri

Denizlispor'da Sait Karafırtınalar sesleri
Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'e düştükten sonra aylar süren bekleme dönemi geçirip ardından ikinci kez düzenlenen olağanüstü kongrede başkanlık görevine Mehmet Uz'un gelmesiyle toparlanan Denizlispor, teknik direktör arayışlarına da başladı.

TFF 1'inci Lig'e düştükten sonra aylar süren bekleme dönemi geçirip ardından ikinci kez düzenlenen olağanüstü kongrede başkanlık görevine Mehmet Uz'un gelmesiyle toparlanan Denizlispor, teknik direktör arayışlarına da başladı. Kadrosu büyük oranda dağılıp geçen sezon kiralık gönderilen gençlerin ağırlıkta olduğu takımla antrenmanlarını sürdüren yeşil siyahlılarda yönetim, transfer yasağını kaldırmak için girişimlerini sürdürürken, teknik direktörlük görevi için Sait Karafırtınalar gündeme alındı.

Mehmet Uz ve yönetimi, bir taraftan takıma takviye yapmak için transfer listesindeki oyuncularla görüşürken, bir yandan da deneyimli bir teknik adamı takımın başına getirmek için girişimlerine devam ediyor. Yeşil siyahlı yönetimin 1'inci Lig'de birçok takım çalıştırıp son olarak Ümraniyespor'da görev yapan Karafırtınalar'la temasa geçtiği öğrenildi. Önceliği yasağı kaldırmaya veren Denizli'nin mevcut kadroyla ligin ilk haftasında 14 Ağustos Cumartesi günü Bandırmaspor'la oynanacak maça takımı haftalardır çalıştıran Veli Acar yönetiminde çıkması bekleniyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat

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