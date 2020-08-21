Yukatel Denizlispor, Hugo Rodallega ile 1 yıllık sözleşme yeniledi İç transferde çalışmalarını sürdüren Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor, Hugo Rodallega'yı takımda tuttu. Kolombiyalı golcüyle 1 yıllık sözleşme yenilendiği resmen açıklandı.

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in yeni sezonu öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil siyahlı ekip, sözleşmesi sona eren Kolombiyalı forvet oyuncusu ile yapılan görüşmelerin ardından 1 yıllık anlaşma sağladı. Bu sezon ligde forma giydiği 32 maçta 6 kez gol sevinci yaşayan Rodallega, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlenen tören ile resmi sözleşmeye imza attı.

MUTLU OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Denizlispor ile sözleşme uzattığı için mutlu olduğunu dile getiren Rodallega, gelecek sezon takımın başarısı için elinden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğini söyledi.

5 YILDIR TÜRKİYE'DE

Kariyerinde daha önce Deportes Quindio, Deportivo Cali, Monterrey, Atlas, Nexaca, Wigan ve Fulham'da oynayan golcü isim, 5 yıldır Türkiye'de bulunuyor. Rodallega, Süper Lig'de Akhisarspor ve Trabzonspor için de ter döktü.

Kaynak: Hürriyet