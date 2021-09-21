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Denizlispor'da Görkem Can ile yollar ayrıldı

AA / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Spor
Denizlispor'da Görkem Can ile yollar ayrıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, Görkem Can ile yollarını ayırma kararı aldı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, Görkem Can ile yollarını ayırma kararı aldı.

Yeşil-siyahlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel oyuncularımızdan Görkem Can ile olan sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir. Kulübümüze yapmış olduğu katkılardan dolayı kendisine teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki aşamalarında başarılar dileriz." denildi.

Savunma oyuncusu Görkem Can, Denizlispor'a geçen sezonun devre arasında transfer edilmişti.

AA / Mustafa Değirmencioğlu - Spor Haberleri
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