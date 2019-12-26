Denizlispor'da Ankaragücü hazırlıkları sürüyor
Denizlispor, Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda karşılaşacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını devam ettirdi.
Denizlispor, Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda karşılaşacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını devam ettirdi.
Haluk Ulusoy Tesisleri'nde Teknik Direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleri ile başlarken, teknik-taktik çalışma ile tamamlandı.
Sakatlığı bulunan Zakarya Bergdich antrenmana katılmadı. Hugo Rodallega takımdan ayrı çalıştı.
Antrenmanın ardından karayolu ile Ankara'ya hareket eden yeşil-siyahlılar, son antrenmanını gerçekleştirerek maç saatini bekleyecek. Denizlispor'da cezalı oyuncu Tiago Lopes karşılaşmada yer almayacak.
Denizlispor, Ankaragücü maç kafilesinde şu oyuncular bulunuyor, "Adam Stachowiak, Tolgahan Acar, Hüseyin Altıntaş, Burak Çalık, Mehmet Akyüz, Olcay Şahan, Ismail Aissati, Hadi Sacko, Modou Barrow, Hugo Rodallega, Radoslaw Murawski, Mustafa Yumlu, Zeki Yavru, Cristian Sapunaru, Kibong Mbamba, Isaac Sackey, Oscar Estupinan, Oğuz Yılmaz, Sedat Şahintürk, Recep Niyaz, Kadir Kurt, Emre Sağlık." - DENİZLİ