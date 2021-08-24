Denizlispor, Bünyamin Balat ve Asım Hamzaçebi'yi transfer etti
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Denizlispor, Bünyamin Balat ve Asım Hamzaçebi'yi transfer etti

Denizlispor, Bünyamin Balat ve Asım Hamzaçebi'yi transfer etti
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Spor

TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, orta saha oyuncuları Bünyamin Balat ve Asım Hamzaçebi'yi renklerine bağladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, orta saha oyuncuları Bünyamin Balat ve Asım Hamzaçebi'yi renklerine bağladı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Adana Demirspor'un 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Bünyamin Balat ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Kulüp başkanı Mehmet Uz ile tesislerde sözleşme imzalandığı bildirilen açıklamada, "Bünyamin Balat'a 'hoş geldin' diyor, yeşil-siyah formamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Tarsus İdman Yurdu forması giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Asım Hamzaçebi ile 4 yıllık anlaşma sağlandığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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