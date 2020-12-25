Denizlispor, Ankaragücü maçına hazırlanıyor
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Denizlispor, Ankaragücü maçına hazırlanıyor

25.12.2020 14:51 | Son Güncelleme: 25.12.2020 14:55
Denizlispor, Ankaragücü maçına hazırlanıyor

Yukatel Denizlispor, 2 hafta üst üste aldığı galibiyetin ardından oynayacağı Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam ediyor.

Yukatel Denizlispor, 2 hafta üst üste aldığı galibiyetin ardından oynayacağı Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam ediyor. Yeşil-siyahlı kaleci Cenk Gönen sakatlığı nedeniyle 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 15. haftasında sahasında oynayacağı MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını bugün Haluk Ulusoy Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Teknik Direktör Yalçın Koşukavak antrenmanda futbolcularla, düz koşu ve ısınma hareketlerinin ardından tam sahada taktik çalışması gerçekleştirdi.

Takımda sakatlıkları bulunan Neven Subotic, Özgür Çek ve Sakıb Aytaç fizyoterapistler eşliğinde çalışmalarına devam ederken, dün yapılan kontrollerin ardından kasık adalesinde küçük çaplı bir yırtık tespit edilen Cenk Gönen ise antrenmana katılmadı. Tecrübeli kalecinin sakatlığı nedeniyle 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Denizlispor, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenman ile Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamlayacak. - DENİZLİ

Denizlispor, Ankaragücü maçına hazırlanıyor
Denizlispor, Ankaragücü maçına hazırlanıyor
Denizlispor, Ankaragücü maçına hazırlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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