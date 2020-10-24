Denizli'de apartlar boş kaldı
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Denizli'de apartlar boş kaldı

24.10.2020 08:08 | Son Güncelleme: 24.10.2020 08:12
Denizli'de apartlar boş kaldı

Korona virüs salgınından dolayı yüz yüze eğitime ara verilmesinin ardından Denizli'deki apartların yüzde 80'i boş kaldı.

Korona virüs salgınından dolayı yüz yüze eğitime ara verilmesinin ardından Denizli'deki apartların yüzde 80'i boş kaldı.

Boş kalan apartların kira fiyatlarında düşüş olduğunu dile getiren Emlakçı Fatih Hakan Afşar, "Fiyatların düşmesine rağmen talep yok" dedi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 11 Mart'ta üniversitelerin yüz yüze eğitime ara vermesinin ardından Pamukkale Üniversitesi çevresinde yer alan apartlar boş kaldı. 70 bin öğrencinin memleketine dönmesinden dolayı birçok sektörün olumsuz etkilendiğini söyleyen Emlakçı Fatih Hakan Afşar, "Apartların yüzde 80'i boş kaldı" diye konuştu.

"Talep yok"

Şehir merkezinde yapılan yeni yapıların büyük çoğunluğunun apart olduğunu söyleyen Afşar, "Geçtiğimiz yıl bin liraya kiralanan apartlar şu anda 650 liraya kadar düşmüş durumda ama talep yok. 300 lira desen bile tutacak insan yok. Apart sahiplerinin, okulların açılmasının ardından fiyatlarda yüzde 40 artış yapmasını bekliyorum. - DENİZLİ

Denizli'de apartlar boş kaldı
Denizli'de apartlar boş kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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