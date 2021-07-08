DenizBank'tan MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit avantajı
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DenizBank'tan MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit avantajı

DenizBank'tan MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit avantajı
Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

DenizBank, motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ve trafik para cezası ödemelerini, 2 Ağustos 2021'e kadar DenizBank Bonus Kredi Kartları ile gerçekleştiren müşterilerine faizsiz ve ücretsiz 3 taksit fırsatı sunuyor.

DenizBank, motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ve trafik para cezası ödemelerini, 2 Ağustos 2021'e kadar DenizBank Bonus Kredi Kartları ile gerçekleştiren müşterilerine faizsiz ve ücretsiz 3 taksit fırsatı sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, MTV ve trafik cezası ödemeleri DenizKartım ve MobilDeniz bankacılık uygulamaları, internet bankacılığı, DenizBank şubeleri, ATM'leri, DenizBank İletişim Merkezi ve gib.gov.tr üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DenizBank Perakende ve Özel Bankacılık Grubu Genel Müdür Yardımcısı Ayşenur Hıçkıran, DenizBank'ın her alanda, hayat kolaylaştıran çözümlerle müşterilerinin yanında durmayı görev bildiğini belirtti.

Banka olarak, müşterilerin ihtiyaçlarından yola çıkarak, gereksinimlerinin tüm kanallardan karşılanabildiği hizmet modellerini geliştirmek üzere faaliyetlerini sürdürdüklerini aktaran Hıçkıran, "Bu anlayışla, MTV ve trafik cezası ödemelerinin, DenizBonus Bireysel Kredi Kartları ve Business Kredi Kartları ile 2 Ağustos 2021'e kadar, faizsiz ve ücretsiz 3 taksit imkanı ile yapılabileceği kampanyamızı hayata geçirdik. Önümüzdeki dönemde de müşteri ihtiyacını odağına alan çalışma ve çözümlerimizi sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

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