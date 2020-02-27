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DenizBank'tan 'kadınlarımıza saygı duruşu' belgeseli

DenizBank, Nebil Özgentürk yönetmenliğinde, Cumhuriyet'in ilk gününden bugüne toplumsal yaşantıya damgasını vuran kadınlara saygı duruşu niteliğindeki "Kadınımızın Hatıra Defteri" projesini hayata geçirdi.

27.02.2020 13:13 | Son Güncelleme: 27.02.2020 13:13
DenizBank'tan 'kadınlarımıza saygı duruşu' belgeseli

DenizBank, yönetmenliğinde, Cumhuriyet'in ilk gününden bugüne toplumsal yaşantıya damgasını vuran kadınlara saygı duruşu niteliğindeki "Kadınımızın Hatıra Defteri" projesini hayata geçirdi.

Kaynak: Dunya.com

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