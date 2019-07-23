DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş: "Türk bankacılık sektörünün sermaye yeterlilik oranı yüzde 17,1...
DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş: "Türk bankacılık sektörünün sermaye yeterlilik oranı yüzde 17,1 ve çekirdek sermaye yeterlilik oranı yüzde 12,9 seviyesinde hala oldukça tatminkar düzeydedir.
DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş: "Türk bankacılık sektörünün sermaye yeterlilik oranı yüzde 17,1 ve çekirdek sermaye yeterlilik oranı yüzde 12,9 seviyesinde hala oldukça tatminkar düzeydedir."
Kaynak: AA
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