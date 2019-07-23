DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş: "Kredi ve mevduat ürünlerinde ilk yarıda sektör payımızı...
DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş: "Kredi ve mevduat ürünlerinde ilk yarıda sektör payımızı koruduk. Yılın ikinci yarısında da sektörden kopmadan ihtiyatlı bir şekilde büyümeye devam edeceğiz.
DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş: "Kredi ve mevduat ürünlerinde ilk yarıda sektör payımızı koruduk. Yılın ikinci yarısında da sektörden kopmadan ihtiyatlı bir şekilde büyümeye devam edeceğiz."
Kaynak: AA
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