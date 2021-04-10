Deniz Çoban, Galatasaray-Karagümrük maçına damga vuran pozisyonu değerlendirdi: VAR'ın bir işi yok burada
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Deniz Çoban, Galatasaray-Karagümrük maçına damga vuran pozisyonu değerlendirdi: VAR'ın bir işi yok burada

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Galatasaray, Karagümrük maçının son dakikalarına damga vuran tartışmalı pozisyonu ünlü hakem yorumcusu Deniz Çoban değerlendirdi. Yayıncı kuruluşta yaptığı programda konuşan Çoban, "Kerem Aktürkoğlu'nun penaltı beklediği pozisyonda ayaktan bir müdahale yok. Bunları çok konuştuk. Bu itme yeterli midir, değil midir? Buna hakem karar verir. VAR'ın burada müdahale şansı yok. VAR'ın asla karışmaması lazım. VAR'ın bir işi yok burada." ifadelerini kullandı.

Süper Toto Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, sahasında Karagümrük'le 1-1 berabere kaldı. Maçtaki tartışmalı pozisyonları hakem yorumcusu Deniz Çoban yorumladı.

Deniz Çoban'ın tartışmalı pozisyonlara ilişkin yayıncı kuruluştaki değerlendirmeli şöyle:

"İPTAL EDİLEN GOL DOĞRU KARAR"

"Galatasaray'ın iptal edilen ilk golünde Babel bilerek topu elle kontrol ediyor. VAR müdahalesi de doğru karar da doğru."

"LENS İYİ NİYETLİ DEĞİL"

"Lens-Yedlin pozisyonunda bakış açınıza bağlı her şey. Lens, vücudunun ağırlığını rakibinin üzerine vermeyebilir. Lens'i de ben çok iyi niyetli görmüyorum. Burada bir hamleden çok, topa vurma var. Zaten topa hakim olan da Lens. MHK sezon başından bu yana hakemlerden, "Oyuncu topla oynuyorsa, o ayak inecek, sonuçları ciddi de olabilir ama bu tür pozisyonlarda faul çalmayın. Ama top ortada ise bu kırmızı karttır" diyor. Bence Lens son anda sıçrayabilirdi gibi geliyor. Son anda müdahaleyi hafifletebilirdi. Hiçbir zaman bir sakatlığın ciddiyeti kartın rengini belirlemez. Bu pozisyondan ötürü Suat Arslanboğa da Ali Palabıyık da MHK'den eleştiri almayacaktır."

"DONK'UN İLK SARI KARTI AĞIR"

Donk'un gördüğü ilk kart doğru değil. Topa doğru yapılıyor hamle... Bu sadece faul olur. Sarı kart çıkmasa daha iyiydi.

"VAR'IN ASLA KARIŞMAMASI LAZIM"

Kerem Aktürkoğlu'nun penaltı beklediği pozisyonda ayaktan bir müdahale yok. Bunları çok konuştuk. Bu itme yeterli midir, değil midir? Buna hakem karar verir. VAR'ın burada müdahale şansı yok. VAR'ın asla karışmaması lazım. Bu karar yoruma açık ve hakemin vermesi gereken bir karar. İtme var mı? Evet var. Bu dengeyi bozmaya yeter ya da yetmez, bu hakemin kararı. Verecekse hakem kararı vermeli. Zaten Ali Palabıyık, penaltıyı çaldıktan sonra "İtti" diyor. VAR'ın bir işi yok burada.

Deniz Çoban, Galatasaray-Karagümrük maçına damga vuran pozisyonu değerlendirdi: VAR'ın bir işi yok burada
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