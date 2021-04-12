Deniz Çoban, Cenk Tosun'un pozisyonuyla ilgili tartışmalara son noktayı koydu: VAR'ın devreye girmemesi doğru

Ünlü hakem yorumcusu Deniz Çoban, Beşiktaş'ın BB Erzurumspor'u yendiği maçın ardından tartışmalı pozisyonları yayıncı kuruluşta değerlendirdi. Maça damga vuran Cenk'in pozisyonuyla ilgili Çoban, "VAR hakemleri hata yapmadı, VAR'ın devreye girmemesi doğru. Burada bir elle oynama var mı? Evet var ama hakemler gözden kaçırmış. VAR da devreye giremez. Tartışılacak bir şey yok" dedi.