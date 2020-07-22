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Demir, rekortmen atletleri kabul etti

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, olimpik deneme müsabakalarında büyük başarı elde eden Mersinli milli atletler Sinan Ören ve Mikdat Sevler'i kabul etti.

Demir, rekortmen atletleri kabul etti
22.07.2020 14:30 | Son Güncelleme: 22.07.2020 14:33

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, olimpik deneme müsabakalarında büyük başarı elde eden Mersinli milli atletler Sinan Ören ve Mikdat Sevler'i kabul etti.

İl Müdürlüğü'nde gerçekleşen ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Osman Yıldızbakan, Spor Şube Müdürü Vedat Akyar ve Türkiye Atletizm İl Temsilcisi Halil Oğuz'un eşlik ettiği kabulde, rekortmen sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını dileyen Müdür Demir, "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze bağlı sporcu eğitim merkezine küçük yaşlarda spora başlayarak aldığı başarılarla önce Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi (TOHM) bünyesine daha sonraki başarıların ardından olimpik kadroda yer alan rekortmen milli atletlerimiz Sinan Ören ve Mikdat Sevler'i almış oldukları başarılı sonuçlardan dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Ziyaretin sonunda milli sporculara hediyeler verildi.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 300'e yakın sporcunun katılımıyla 18-19 Temmuz tarihlerinde Ankara'da yapılan 2020 sezonunun ilk açık saha yarışması olan olimpik deneme müsabakalarında Mersinli milli atletlerden Sinan Ören, 300 metrede kırdığı büyükler ve U23 Türkiye rekorlarının yanı sıra 2016 yılında Ramil Guliyev'in 32.61 ile kırdığı 300 metre rekorunu 32.46'lık derecesi ile geçerek yeni büyükler ve U23 Türkiye rekorunu kırdı. Müsabakaların ikinci gününde ise Ören, büyüklerde ilk kez koşulan 300 metre engellide 34.93'lük performansıyla en iyi derecenin sahibi oldu.

Mersinli milli atletimiz Mikdat Sevler ise 110 metre engellide kendisine ait büyükler rekorunu egale etme başarısı gösterdi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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