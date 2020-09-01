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Beşiktaş, 90+2'de gelen golle Demir Grup Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, The Land of Legends Cup kapsamında oynanan hazırlık maçında Demir Grup Sivasspor'a 90+2'de Yatabare'den gelen golle 1-0 mağlup oldu. Sivas temsilcisi, organizasyonun finalinde dün akşam Fraport-TAV Antalyaspor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak.

01.09.2020 22:59 | Son Güncelleme: 01.09.2020 23:48

Sezon öncesi düzenlenen hazırlık turnuvası "The Land of Legends Cup" kapsamında Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı.

Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi Sivasspor 1-0'lık skorla kazandı Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz, 32. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve siyah beyazlılar mücadeleyi uzun süre 10 kişi oynadı. Sivasspor'a galibiyeti getiren gol, 90+2. dakikada Mustapha Yatabare'den geldi.

Beşiktaş maça Utku, Necip, Roco, Welinton, N'Sakala, Dorukhan, Oğuzhan, Mensah, Lens, N'Koudou ve Larin 11'iyle çıkarken, Sivasspor ise Samassa, Goiano, Barış, Camara, Uğur, Claudemir, Hakan, Felix, Ninga, Erdoğan ve Yatabare ile başladı.

FENERBAHÇE VE SİVAS FİNAL OYNAYACAK

Finale yükselen Sivasspor, 5 Eylül'de Fenerbahçe ile turnuvanın şampiyonu olmak için mücadele verecek.Beşiktaş ise 4 Eylül'de üçüncülük maçında Antalyaspor ile karşılaşacak.

N'KOUDOU SAKATLANDI

Beşiktaş'ın kendisinden çok şeyler beklediği Kevin N'Koudou, ilk 11'de başladığı mücadelenin 39. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle kenara geldi. Fransız oyuncunun yerine Ajdin Hasic oyuna dahil oldu.

Beşiktaş, 90+2'de gelen golle Demir Grup Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu

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