Demba Ba'dan Liverpool'a Şok Gol 2013-14 sezonunun 34. haftasında Liverpool'a Anfield Road'da konuk olan Chelsea, ilk yarıda kaptan Steven Gerrard'ın ayağının kayarak yol açtığı top kaybı sonucu bulduğu pozisyonda kaleci Simon Mignolet'yi avladı ve Maviler'i 1-0 öne geçirdi. Şampiyonluk yarışında puan kaybına tahammülü olmayan rakibine karşı iyi bir savunma direnci gösteren Maviler, maçın son dakikalarında bir gol daha bularak deplasmandan 2-0 galip çıktı ve rakibine şampiyonluk yarışında ağır darbe vurdu.

2013-14 sezonunun 34. haftasında Liverpool'a Anfield Road'da konuk olan Chelsea, ilk yarıda kaptan Steven Gerrard'ın ayağının kayarak yol açtığı top kaybı sonucu bulduğu pozisyonda kaleci Simon Mignolet'yi avladı ve Maviler'i 1-0 öne geçirdi. Şampiyonluk yarışında puan kaybına tahammülü olmayan rakibine karşı iyi bir savunma direnci gösteren Maviler, maçın son dakikalarında bir gol daha bularak deplasmandan 2-0 galip çıktı ve rakibine şampiyonluk yarışında ağır darbe vurdu. Kaynak: Dugout