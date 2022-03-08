Son imzası değilmiş! Fatih Terim'den taraftarın içini kıpır kıpır yapan sözler: Gelirsem kupayla giderim

Fatih Terim'in geçtiğimiz günlerde Rumeli Kavağı'nda genç üyelerle yediği yemeğin yankıları devam ediyor. Başkan adaylığı konusunda bir hamle içinde olduğu iddia edilen Terim'in nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyordu.

"KUPAYLA GİDERİM"

Akşam'dan Orçun Özateş'in haberine göre Fatih Terim, genç üyelerle yaptığı sohbet sırasında "Bir kez daha Galatasaray'a gelirim, kupayla giderim" ifadelerini kullandı.

ÖNCELİĞİ TEKNİK DİREKTÖRLÜK

Terim bu açıklama ile önceliğinin teknik direktörlük olduğunu da net olarak ortaya koymuş oldu. Fatih Terim kendisi görevden alan Başkan Burak Elmas'a tepkili olduğunu da bu sohbet toplantısında dile getirdi. Fatih Terim'in 12 Mart'taki Divan Kurulu toplantısında konuşup konuşmayacağı da merak konusu oldu.

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