Son imzası değilmiş! Fatih Terim'den taraftarın içini kıpır kıpır yapan sözler: Gelirsem kupayla giderim - Haberler

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Son imzası değilmiş! Fatih Terim'den taraftarın içini kıpır kıpır yapan sözler: Gelirsem kupayla giderim

Spor
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Galatasaray'dan ayrılan Fatih Terim'in genç üyelerin olduğu yemekte kullandığı ifadeler taraftarları heyecanlandırdı. Terim'in, "Galatasaray'a gelirsem kupayla giderim" dediği aktarıldı.

Fatih Terim'in geçtiğimiz günlerde Rumeli Kavağı'nda genç üyelerle yediği yemeğin yankıları devam ediyor. Başkan adaylığı konusunda bir hamle içinde olduğu iddia edilen Terim'in nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyordu.

Değişim yakın! Fatih Terim'den taraftarların içini kıpır kıpır yapan sözler: Gelirsem kupayla giderim

"KUPAYLA GİDERİM"

Akşam'dan Orçun Özateş'in haberine göre Fatih Terim, genç üyelerle yaptığı sohbet sırasında "Bir kez daha Galatasaray'a gelirim, kupayla giderim" ifadelerini kullandı.

Değişim yakın! Fatih Terim'den taraftarların içini kıpır kıpır yapan sözler: Gelirsem kupayla giderim

ÖNCELİĞİ TEKNİK DİREKTÖRLÜK

Terim bu açıklama ile önceliğinin teknik direktörlük olduğunu da net olarak ortaya koymuş oldu. Fatih Terim kendisi görevden alan Başkan Burak Elmas'a tepkili olduğunu da bu sohbet toplantısında dile getirdi. Fatih Terim'in 12 Mart'taki Divan Kurulu toplantısında konuşup konuşmayacağı da merak konusu oldu.

Spor

Burak Elmas, Galatasaray, Fatih Terim, Spor, Haberler

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