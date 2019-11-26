"Değişim ve dönüşüm sorunla karşı karşıya olduğumuz gerçeğini değiştirmiyor"

26.11.2019 13:53 | Son Güncelleme: 26.11.2019 13:53

Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Yönetim Kurulu Başkanı Görgün Özdemir, dünyanın baş döndürücü bir hızla geliştiğini ve değiştiğini belirterek "Bu değişim ve dönüşüm pek çok sorunla karşı karşıya olduğumuz gerçeğini değiştirmiyor" dedi.