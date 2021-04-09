DeFacto Akıllı Sevkiyat Projesi IDC Türkiye CIO Ödülleri'nde birinci oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

DeFacto Akıllı Sevkiyat Projesi IDC Türkiye CIO Ödülleri'nde birinci oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
DeFacto Akıllı Sevkiyat Projesi IDC Türkiye CIO Ödülleri'nde birinci oldu

DeFacto'nun, teknoloji liderlerinin şirketlerinde gerçekleştirdiği dijital dönüşüm projelerine göre ödüllendirildiği IDC Türkiye CIO Ödülleri'nde Akıllı Sevkiyat projesiyle 'BT Maliyet Etkinliği' (IT Cost Efficiency) alanında birincilik kazandığı açıklandı.

Mısır Başbakanı Medbuli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a D-8 teşekkürü
Mısır Başbakanı Medbuli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a D-8 teşekkürü

DeFacto'nun, teknoloji liderlerinin şirketlerinde gerçekleştirdiği dijital dönüşüm projelerine göre ödüllendirildiği IDC Türkiye CIO Ödülleri'nde Akıllı Sevkiyat projesiyle 'BT Maliyet Etkinliği' (IT Cost Efficiency) alanında birincilik kazandığı açıklandı.

DeFacto tarafından hayata geçirilen Akıllı Sevkiyat projesi bir ödül daha kazandı. Daha önce IDC Türkiye Dijital Dönüşüm Ödülleri ve 2021 CIO Ödülleri'nde başarılı olan proje, bu kez de IDC Türkiye CIO Ödülleri'nde onurlandırıldı. BT Maliyet Etkinliği kategorisinde birincilik ödülüne hak kazanan Akıllı Sevkiyat, ayrıca İşin Geleceği - Çalışma Tesisleri kategorisinde de üçüncü oldu.

Verilen bilgiye göre Akıllı Sevkiyat, mağazaların özellikle sezon geçişlerindeki stoklarını, kapasite ve doluluklarını en iyi şekilde yönetebilmek adına sahip olduğu yapay zeka ile karar destek sistemlerini güçlendirirken sevkiyatların otomatik olarak oluşmasını ve onaylanmasını sağlıyor. Bu sistemle daha karlı ve hızlı bir yapıya sahip olan DeFacto, aynı zamanda yeni iş fırsatları da oluşturuyor.

Covid-19 salgını sebebiyle 8 Nisan tarihinde online olarak düzenlenen etkinlikte DeFacto CIO'su Cengiz Gürer ödülü şirketi adına kabul etti. Geliştirdikleri bu projeyle AR-GE konusunda ne kadar güçlü olduklarını gösterdiklerini belirten Gürer, kazandıkları bu ödüllerin daha farklı çözümler geliştirmek için kendilerini cesaretlendirdiğini vurguladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Alparslan Türkeş
Magazin Esra Erol Dilan Çıtak Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Gökhan Töre Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: DeFacto Akıllı Sevkiyat Projesi IDC Türkiye CIO Ödülleri'nde birinci oldu - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 09:47:40. #1.15#
title