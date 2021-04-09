DeFacto Akıllı Sevkiyat Projesi IDC Türkiye CIO Ödülleri'nde birinci oldu

DeFacto'nun, teknoloji liderlerinin şirketlerinde gerçekleştirdiği dijital dönüşüm projelerine göre ödüllendirildiği IDC Türkiye CIO Ödülleri'nde Akıllı Sevkiyat projesiyle 'BT Maliyet Etkinliği' (IT Cost Efficiency) alanında birincilik kazandığı açıklandı.

DeFacto'nun, teknoloji liderlerinin şirketlerinde gerçekleştirdiği dijital dönüşüm projelerine göre ödüllendirildiği IDC Türkiye CIO Ödülleri'nde Akıllı Sevkiyat projesiyle 'BT Maliyet Etkinliği' (IT Cost Efficiency) alanında birincilik kazandığı açıklandı.

DeFacto tarafından hayata geçirilen Akıllı Sevkiyat projesi bir ödül daha kazandı. Daha önce IDC Türkiye Dijital Dönüşüm Ödülleri ve 2021 CIO Ödülleri'nde başarılı olan proje, bu kez de IDC Türkiye CIO Ödülleri'nde onurlandırıldı. BT Maliyet Etkinliği kategorisinde birincilik ödülüne hak kazanan Akıllı Sevkiyat, ayrıca İşin Geleceği - Çalışma Tesisleri kategorisinde de üçüncü oldu.

Verilen bilgiye göre Akıllı Sevkiyat, mağazaların özellikle sezon geçişlerindeki stoklarını, kapasite ve doluluklarını en iyi şekilde yönetebilmek adına sahip olduğu yapay zeka ile karar destek sistemlerini güçlendirirken sevkiyatların otomatik olarak oluşmasını ve onaylanmasını sağlıyor. Bu sistemle daha karlı ve hızlı bir yapıya sahip olan DeFacto, aynı zamanda yeni iş fırsatları da oluşturuyor.

Covid-19 salgını sebebiyle 8 Nisan tarihinde online olarak düzenlenen etkinlikte DeFacto CIO'su Cengiz Gürer ödülü şirketi adına kabul etti. Geliştirdikleri bu projeyle AR-GE konusunda ne kadar güçlü olduklarını gösterdiklerini belirten Gürer, kazandıkları bu ödüllerin daha farklı çözümler geliştirmek için kendilerini cesaretlendirdiğini vurguladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı