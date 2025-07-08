De Gea Galatasaray'a mı gelecek?

De Gea Galatasaray'a mı gelecek?
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Sezon sonunda ülkesi Uruguay'a dönen ve Galatasaray'da boşalan kaleci pozisyonu için yeni bir isim aranıyor. İddialara göre Galatasaray, tecrübeli kaleci De Gea'yı transfer etmeyi düşünüyor. Peki, De Gea Galatasaray'a mı gelecek?

Sezon sonunda ülkesi Uruguay'a dönenMuslera yerine kaleci arayan Galatasaray'ın De Gea'yı radarına aldığı iddia edildi Peki, De Gea Galatasaray'a mı gelecek?

DE GEA GALATASARAY'A MI GELECEK?

Sezon sonunda ülkesi Uruguay'a dönen ve Galatasaray'da boşalan kaleci pozisyonu için yeni bir isim aranıyor. İddialara göre Galatasaray, tecrübeli kaleci De Gea'yı transfer etmeyi düşünüyor. Ancak konuile ilgili henüz resmi açıklama gelmedi.

DE GEAKİMDİR?

Doğum: 7 Kasım 1990 (34 yıl yaşında),

David de Gea Quintana, İspanyol millî futbolcudur. Serie A takımlarından Fiorentina'da forma giymektedir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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