David Trezeguet'in Efsanevi Juventus Kariyeri 2000 yılında AS Monaco'dan Juventus'a transfer olan David Trezeguet, İtalyan ekibin formasıyla gösterdiği performansla ismini Juventus Efsaneler Müzesi'ne yazdırmıştı. Juventus'un birçok şampiyonluğunda başrolde olan Fransız yıldız, Juventus tarihinin en golcü yabancı oyuncusu olmuştu.

2000 yılında AS Monaco'dan Juventus'a transfer olan David Trezeguet, İtalyan ekibin formasıyla gösterdiği performansla ismini Juventus Efsaneler Müzesi'ne yazdırmıştı. Juventus'un birçok şampiyonluğunda başrolde olan Fransız yıldız, Juventus tarihinin en golcü yabancı oyuncusu olmuştu. Kaynak: Dugout