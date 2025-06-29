David Jurasek kim, kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı?

David Jurasek kim, kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni sezon öncesinde kadro planlaması çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, ilk transferini resmen açıkladı. Peki, David Jurasek kim, kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı?

Yeni sezon öncesinde kadro planlaması çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'tan ilk transfer hamlesi geldi. Siyah-beyazlılar, sol bek bölgesini Benfica'dan David Jurasek ile güçlendirdi. 24 yaşındaki Çek futbolcu, satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllığına kiralandı. David Jurasek kim, kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı?

YENİ SEZONUN İLK TRANSFERİ RESMEN AÇIKLANDI

Siyah-beyazlılar, Benfica forması giyen sol bek David Jurasek'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

DAVİD JURASEK KİMDİR?

David Jurásek (d. 7 Ağustos 2000), sol bek pozisyonunda oynayan Çek profesyonel futbolcudur. Benfica'dan kiralık olarak Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş forması giymektedir. Uluslararası düzeyde Çekya millî futbol takımını temsil etmektedir.

Oynadığı takımlar:

  • Zbrojovka Brno
  • Prostejov
  • Mladá Boleslav
  • Slavia Praha
  • Benfica
  • 1899 Hoffenheim (kiralık)
  • Beşiktaş (kiralık)
Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Meteoroloji'den 21 kente sarı kodlu uyarı! Sağanak ve rüzgar bekleniyor

Meteoroloji'den 21 kente sarı kodlu uyarı! Çok kuvvetli geliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
UTTS cihazının montajı için son 2 gün! Taktırmayana 140 bin liraya kadar ceza

2 gün kaldı, bunu yapmayana 140 bin TL ceza var
İsrail ordusundan sürgün haritası! Gazze'deki mahalleleri tek tek işaretlediler

İsrail sürgün haritasını yayımladı! Mahalleleri tek tek işaretlediler
Bakan Yumaklı: Bilecik-Sakarya sınırındaki yangın büyük oranda kontrol altına alındı

Bakan Yumaklı, Türkiye'nin beklediği güzel haberleri art arda sıraladı
Ukrayna'ya ait kamikaze drone, tuvaletteki Rus askerini hedef aldı

Kamikaze drone, Rus askerini tuvalette yakaladı! Sonrası korkunç
İzmir'deki orman yangını haberlerini izlerken alevleri kapısında buldu

İzmir'deki orman yangını haberlerini izlerken alevleri kapısında buldu
Pakistan'da şiddetli yağışlar can aldı: 38 ölü

Şiddetli yağışlar can aldı: 38 ölü
Türkiye yanıyor! Alevler bu kez İzmir'den yükseldi

Bir kötü haber de İzmir'den! Alevler kısa sürede her yanı sardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.