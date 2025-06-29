Yeni sezon öncesinde kadro planlaması çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'tan ilk transfer hamlesi geldi. Siyah-beyazlılar, sol bek bölgesini Benfica'dan David Jurasek ile güçlendirdi. 24 yaşındaki Çek futbolcu, satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllığına kiralandı. David Jurasek kim, kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı?

YENİ SEZONUN İLK TRANSFERİ RESMEN AÇIKLANDI

Siyah-beyazlılar, Benfica forması giyen sol bek David Jurasek'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

DAVİD JURASEK KİMDİR?

David Jurásek (d. 7 Ağustos 2000), sol bek pozisyonunda oynayan Çek profesyonel futbolcudur. Benfica'dan kiralık olarak Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş forması giymektedir. Uluslararası düzeyde Çekya millî futbol takımını temsil etmektedir.

Oynadığı takımlar: