David Jurasek kim, kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı?
Yeni sezon öncesinde kadro planlaması çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, ilk transferini resmen açıkladı. Peki, David Jurasek kim, kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı?
Yeni sezon öncesinde kadro planlaması çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'tan ilk transfer hamlesi geldi. Siyah-beyazlılar, sol bek bölgesini Benfica'dan David Jurasek ile güçlendirdi. 24 yaşındaki Çek futbolcu, satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllığına kiralandı. David Jurasek kim, kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı?
YENİ SEZONUN İLK TRANSFERİ RESMEN AÇIKLANDI
Siyah-beyazlılar, Benfica forması giyen sol bek David Jurasek'i kiralık olarak kadrosuna kattı.
DAVİD JURASEK KİMDİR?
David Jurásek (d. 7 Ağustos 2000), sol bek pozisyonunda oynayan Çek profesyonel futbolcudur. Benfica'dan kiralık olarak Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş forması giymektedir. Uluslararası düzeyde Çekya millî futbol takımını temsil etmektedir.
Oynadığı takımlar:
- Zbrojovka Brno
- Prostejov
- Mladá Boleslav
- Slavia Praha
- Benfica
- 1899 Hoffenheim (kiralık)
- Beşiktaş (kiralık)