David Beckham'ın 2013 Yılında PSG'ye Attığı İmzanın Perde Arkası Görüntüleri
28.01.2021 15:14 | Son Güncelleme: 28.01.2021 15:19
Şubat 2013'de David Beckham kendisini PSG renklerine bağlayan sözleşmeye imza atmıştı. Beckham'ın başkent ekibindeki ilk gününün perde arkası görüntülerine Dugout farkıyla birlikte göz atalım.
Şubat 2013'de David Beckham kendisini PSG renklerine bağlayan sözleşmeye imza atmıştı. Beckham'ın başkent ekibindeki ilk gününün perde arkası görüntülerine Dugout farkıyla birlikte göz atalım.
Kaynak: Dugout