Darüşşafaka Tekfen'den pota altına takviye

Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, Trinidad Tobagolu oyuncu Johnny Hamilton'ı kadrosuna kattı.

Darüşşafaka Tekfen'den pota altına takviye

Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, Trinidad Tobagolu oyuncu Johnny Hamilton'ı kadrosuna kattı.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki pivot ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Hamilton, Darüşşafaka Tekfen'in yeni sezon öncesi transfer ettiği 4. oyuncu oldu. Yeşil-siyahlılar, daha önce Erkan Veyseloğlu, Doron Lamb ve Mahir Agva'yı renklerine bağlamıştı.

Kaynak: AA
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