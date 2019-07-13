Darüşşafaka Tekfen'den pota altına takviye
Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, Trinidad Tobagolu oyuncu Johnny Hamilton'ı kadrosuna kattı.
Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, Trinidad Tobagolu oyuncu Johnny Hamilton'ı kadrosuna kattı.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki pivot ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Hamilton, Darüşşafaka Tekfen'in yeni sezon öncesi transfer ettiği 4. oyuncu oldu. Yeşil-siyahlılar, daha önce Erkan Veyseloğlu, Doron Lamb ve Mahir Agva'yı renklerine bağlamıştı.
Kaynak: AA
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