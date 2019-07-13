Darüşşafaka Tekfen'den pota altına takviye

Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, Trinidad Tobagolu oyuncu Johnny Hamilton'ı kadrosuna kattı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki pivot ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Hamilton, Darüşşafaka Tekfen'in yeni sezon öncesi transfer ettiği 4. oyuncu oldu. Yeşil-siyahlılar, daha önce Erkan Veyseloğlu, Doron Lamb ve Mahir Agva'yı renklerine bağlamıştı.

Kaynak: AA