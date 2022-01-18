Darüşşafaka-Hereda San Pablo Burgos karşılaşmasının ardından

FIBA Şampiyonlar Ligi play-in turu ikinci maçında İspanya temsilcisi Hereda San Pablo Burgos'u sahasında 85-66 mağlup ederek seriyi 1-1'e getiren Darüşşafaka'nın başantrenörü Selçuk Ernak, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

FIBA Şampiyonlar Ligi play-in turu ikinci maçında İspanya temsilcisi Hereda San Pablo Burgos'u sahasında 85-66 mağlup ederek seriyi 1-1'e getiren Darüşşafaka'nın başantrenörü Selçuk Ernak, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ernak, "Kaybetseydik Avrupa'da sezonu tamamlamış olacaktık. Evimizde bunu engelledik. Karşılaşma boyunca oyun planımıza sadık kaldık. Kazandığımız için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Ernak, üçüncü karşılaşmayı da kazanıp tur atlamak istediklerini sözlerine ekledi.

İspanyol ekibinin başantrenörü Paco Olmos ise "Oyunu domine ettiler ve kazandılar. İlk maçtan farklı olan şey enerjimizdi. Çok fazla maç yaptık bu sezon ve enerjimiz yetmedi. Darüşşafaka oyunun her yönünde bizden iyiydi. 2 gün sonra evimizde oynayacağız. Avrupa'nın en iyi taraftarına sahibiz. Çalışmak için 1 günümüz daha var. Elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.