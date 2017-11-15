Darüşşafaka Farklı Kazandı

Volkswagen Arena'da oynanan müsabakaya etkili başlayan ev sahibi ekip ilk çeyreği 24-15, ilk yarıyı ise 51-36 üstün kapattı. 2'nci yarıda da rakibine üstünlüğü bırakmayan Darüşşafaka, son periyoda 76-53'le girerken, sahadan da 100-67 galip ayrıldı.



Bu sonuçla birlikte İstanbul ekibi 6'ncı maçında 6'ncı galibiyetini aldı ve namağlup olarak yoluna devam etti. Deplasman ekibi Paris Levallois ise 6'ncı maçında 5'inci kez sahadan boynu bükük ayrıldı.



Mücadelenin en skorer isimleri attıkları 20'şer sayıyla Darüşşafakalı Wilbekin ile Parisli Diaw oldu.