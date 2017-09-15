Daniş: Bekletiniz Domates İhracatının Önünün Açılması

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, "Beklentimiz, çok kısa bir sürede, özellikle önümüzdeki birkaç ay içerisinde bu konuyla ilgili Rusya hükümetinin kararnamede değişikliğe gitmesi ve domates ihracatının önünün açılması." dedi