Dakar Rallisi heyecanı sürüyor
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Dakar Rallisi heyecanı sürüyor

10.01.2021 16:47 | Son Güncelleme: 10.01.2021 16:51
Dakar Rallisi heyecanı sürüyor

Dakar Rallisi'nde 7'nci etap sonunda Red Bull sporcuları otomobil kategorisindeki ilk 3 sırayı korudu.

Dakar Rallisi'nde 7'nci etap sonunda Red Bull sporcuları otomobil kategorisindeki ilk 3 sırayı korudu. Üst üste 2'nci kez Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen yarışta 2'nci haftaya lider başlayan Red Bull sporcusu Stephane Peterhansel birinciliğini korurken diğer Red Bull sporcuları Carlos Sainz ve Nasser Al-Attiyah da Peterhansel'i takip etti. Kamyon kategorisinde ise Kamaz Master'ın zirvedeki yeri değişmedi.

?12 etaptan oluşan 13 günlük yolculuğun ardından 15 Ocak'ta sona erecek 43'üncü Dakar Rallisi'nde 8'inci etap Sakaka ile Neom arasında geçilecek.

Dakar Rallisi heyecanı sürüyor
Dakar Rallisi heyecanı sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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