D.G. Sivasspor, Barış Yardımcı'yı renklerine kattı

02.09.2019 18:55

D.G. Sivasspor, Barış Yardımcı ile 2019-2020 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 2 yıllık anlaşmaya vardı.



Transfer çalışmalarını sürdüren D.G. Sivasspor, Son olarak Bursaspor'da forma giyen defans oyuncusu Barış Yardımcı ile 2 yıllık anlaşmaya vardığını duyurdu. Defansın sağında görev yapan Barış, kariyerinde çıktığı 196 maçta 2 gol atıp, 10 asist yaptı. - SİVAS

Kaynak: İHA