Cyle Larin ve Domagoj Vida, Beşiktaş'ın şartlarını çok zorluyor! Dünyaları istediler - Haberler Spor
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Cyle Larin ve Domagoj Vida, Beşiktaş'ın şartlarını çok zorluyor! Dünyaları istediler

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Sezon sonu sözleşmeleri bitecek Cyle Larin ve Domagoj Vida ile masaya oturuldu. Vida 2.2 milyon euro, Cyle Larin 2.5 milyon euro istedi. Bu talepler yönetimi şaşırttı.

Beşiktaş'ta iç transfer harekatı başladı. Siyah-Beyazlılar, hücumun yıldızı Larin ve savunmanın bel kemiği Domagoj Vida ile pazarlık masasına oturdu.

Cyle Larin ve Domagoj Vida, Beşiktaş'ın şartlarını çok zorluyor! Dünyaları istediler

MUKAVELE SONU

Sezon sonu sözleşmesi bitecek futbolculara yönetim teklifini iletti. Larin'e 1.8 milyon, Domagoj Vida'ya da 1.7 milyon euroluk teklif yapıldı.

Cyle Larin ve Domagoj Vida, Beşiktaş'ın şartlarını çok zorluyor! Dünyaları istediler

AŞAĞI İNMİYORLAR

Larin, 2.5 milyon euro talebinde ısrarcı. Aşağı inmeye niyete yok. Domagoj Vida ise 2.2 milyon euro istedi. Beşiktaş yönetimi bu paralara çıkmayı düşünmüyor.

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