Cyle Larin ve Domagoj Vida, Beşiktaş'ın şartlarını çok zorluyor! Dünyaları istediler

Beşiktaş'ta iç transfer harekatı başladı. Siyah-Beyazlılar, hücumun yıldızı Larin ve savunmanın bel kemiği Domagoj Vida ile pazarlık masasına oturdu.

MUKAVELE SONU

Sezon sonu sözleşmesi bitecek futbolculara yönetim teklifini iletti. Larin'e 1.8 milyon, Domagoj Vida'ya da 1.7 milyon euroluk teklif yapıldı.

AŞAĞI İNMİYORLAR

Larin, 2.5 milyon euro talebinde ısrarcı. Aşağı inmeye niyete yok. Domagoj Vida ise 2.2 milyon euro istedi. Beşiktaş yönetimi bu paralara çıkmayı düşünmüyor.

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