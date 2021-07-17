Cyle Larin şov yapmaya devam ediyor! Kanada'da rekor kırdı
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Cyle Larin şov yapmaya devam ediyor! Kanada'da rekor kırdı

Cyle Larin şov yapmaya devam ediyor! Kanada'da rekor kırdı
Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Spor

Beşiktaş'ta harika bir performans ortaya koyarak şampiyonlukta pay sahibi olan Cyle Larin Kanada A Milli Takımı'nda da gollerine devam etti ve yakaldğı başarıyla ülke tarihine geçti.

Siyah beyazlılarda geçen sezon 19'u Süper Lig'de olmak üzere toplamda 22 gol atan Cyle Larin kariyer rekoru kırarken hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nı kazanmıştı. 26 yaşındaki golcü ülkesinin milli takımında da gollerini atmaya devam ediyor.

İKİ GOL BİRDEN ATTI

Kanada, CONCACAF Gold Cup B Grubu 2. maçında Haiti'ye konuk oldu. Karşılaşma Kanada'nın 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Kanada'nın golcü futbolcusu Cyle Larin, karşılaşmada duble yaptı.

ÜLKE TARİHİNE GEÇTİ

Haiti'ye karşı 2 gol birden kaydeden Larin 2021 yılında Kanada formasıyla 10 gole ulaştı. Cyle Larin, böylece bir yıl içinde çift haneli gol sayısına ulaşan ilk Kanadalı futbolcu oldu.

Cyle Larin'in maçın 51. dakikasında attığı gol sosyal medya gündemini salladı.

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olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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