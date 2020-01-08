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Curling Milli Takımı, 3'üncü Gençlik Kış Olimpiyat Oyunları için Lozan'da

3'üncü Gençlik Kış Olimpiyat Oyunları, İsviçre'nin Lozan şehrinde 1880 sporcunun katılımıyla başlıyor.

08.01.2020 22:28 | Son Güncelleme: 08.01.2020 22:28
Curling Milli Takımı, 3'üncü Gençlik Kış Olimpiyat Oyunları için Lozan'da

3'üncü Gençlik Kış Olimpiyat Oyunları, İsviçre'nin şehrinde 1880 sporcunun katılımıyla başlıyor. 

Türkiye'nin 14 sporcu ile katıldığı olimpiyatlarda "Karışıklar Takım" ile curling branşında yarışacak Kadir Polat, Berfin Şengül, İfayet Şafak Çalıkuşu ve Selahattin Eser, milli takım kafilesi ile birlikte olimpiyat köyüne yerleşti.

Curling Karışıklar Genç Milli Takımı 10-14 Ocak tarihlerinde oynayacağı grup maç programı şu şekilde: 10.01.2020 - TSİ 16.00 Türkiye - Norveç 11.01.2020 - TSİ 12.00 Türkiye - Büyük Britanya12.01.2020 - TSİ 16.00 Türkiye - Yeni Zellanda13.01.2020 - TSİ 20.00 Türkiye - Fransa

14.01.2020 - TSİ 16.00 Türkiye - Slovenya


Kaynak: DHA
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