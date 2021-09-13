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Curling Hakem Vize ve Gelişim Semineri çevrimiçi düzenlenecek

AA / Sinem Er - Haberler | Spor
Curling Hakem Vize ve Gelişim Semineri çevrimiçi düzenlenecek

Türkiye Curling Federasyonu, Hakem Vize ve Gelişim Semineri'ni 25-26 Eylül tarihlerinde çevrim içi düzenleyecek.

Türkiye Curling Federasyonu, Hakem Vize ve Gelişim Semineri'ni 25-26 Eylül tarihlerinde çevrim içi düzenleyecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 2021 ve 2022 sezonu faaliyetlerinde görev almak isteyen hakemlere yönelik düzenlenecek seminer, "Zoom" uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek.

Seminere kayıt başvuruları, 23 Eylül Perşembe gününe kadar yapılabilecek.

AA / Sinem Er - Spor Haberleri
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