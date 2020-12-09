Cüneyt Köz: "Karakterini ortaya koyan takım arkadaşlarımı kutluyorum"
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Cüneyt Köz: "Karakterini ortaya koyan takım arkadaşlarımı kutluyorum"

09.12.2020 11:11 | Son Güncelleme: 09.12.2020 11:15
Cüneyt Köz:

Bandırmaspor maçında sergilediği performansla galibiyette büyük rol oynayan Bursaspor'un tecrübeli futbolcusu Cüneyt Köz, son saniyeye kadar sürdürülen mücadeleden oldukça memnun olduğunu söyledi.

Bandırmaspor maçında sergilediği performansla galibiyette büyük rol oynayan Bursaspor'un tecrübeli futbolcusu Cüneyt Köz, son saniyeye kadar sürdürülen mücadeleden oldukça memnun olduğunu söyledi.

TFF 1.Lig'in 13'üncü haftasında deplasmanda Bandırmaspor'u 2-1 mağlup eden Bursaspor'da etkili performansıyla dikkat çeken ve galibiyette büyük rol oynayan Cüneyt Köz, üç puan aldıkları için mutlu olduğunu söyledi. Yeşil beyazlı takımın en tecrübeli isimleri arasında yer alan 28 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Mücadeleyi son saniyeye kadar sürdüren ve karakterini ortaya koyan tüm takım arkadaşlarımı kutluyorum" ifadelerini kullandı. Cüneyt Köz aynı zamanda Bandırmaspor maçında takımının en çok başarılı pas atan (38) futbolcusu oldu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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