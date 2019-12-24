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'Cumhuriyet Şehitleri Ulusal Koşusu'nu Sebahat Akpınar kazandı

Simav İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü atletizm antrenörü Milli atlet Sebahat Akpınar'ın, İzmir'de katıldığı 'Cumhuriyet Şehitleri Ulusal Koşusu'nda birinci olduğu bildirildi.

24.12.2019 10:57 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:02
'Cumhuriyet Şehitleri Ulusal Koşusu'nu Sebahat Akpınar kazandı

Simav İlçe Gençlik ve Müdürlüğü atletizm antrenörü Milli atlet Sebahat 'ın, 'de katıldığı 'Cumhuriyet Şehitleri Ulusal Koşusu'nda birinci olduğu bildirildi.


Milli atlet ve atletizm antrenörü Sebahat Akpınar, İzmir'de 13'üncüsü düzenlenen 10 kilometrelik Cumhuriyet şehitleri ulusal koşusunu kazanmanın mutluluğunu yaşadığını, spor adına yapılan tüm etkinliklerin birer kazanım olduğunu belirtti.


Simav Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz, 23 Aralık 2019 tarihinde İzmir'de yapılan koşuda birinci olarak kupa alan Milli antrenör Sebahat Akpınar'ı tebrik ederek, sürdürülebilir başarılar diledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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