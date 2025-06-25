CUMHURİYET ALTINI NE KADAR SON DAKİKA | 25 Haziran Çarşamba bugün çeyrek altın, yarım, tam ve reşat altın ne kadar? Altında son durum ne?

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR SON DAKİKA | 25 Haziran Çarşamba bugün çeyrek altın, yarım, tam ve reşat altın ne kadar? Altında son durum ne?
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Haberler
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Cumhuriyet altınının fiyatı ne kadar? Yatırımcılar, özellikle Reşat altın ve Cumhuriyet altını başta olmak üzere, güncel altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Peki, 25 Haziran 2025 Çarşamba tarihi itibarıyla altın piyasasında son durum nedir? Reşat altın ve cumhuriyet altını ne kadar? Güncel altın fiyatları ne durumda? İşte, altın piyasasındaki en son gelişmeler ve detaylar...

25 Haziran 2025 Çarşamba günü itibarıyla altın fiyatları, küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) gelen faiz indirimi mesajları ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) ekonomiyi canlandırmaya yönelik adımları, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altına olan ilgisini artırdı. Ayrıca, Orta Doğu'da yeniden tırmanışa geçen jeopolitik gerilimler de altın fiyatlarında yukarı yönlü baskı yaratan unsurlar arasında yer aldı. Peki, 25 Haziran Çarşamba çeyrek altın fiyatı ne kadar? Cumhuriyet altını kaç TL oldu? İşte, güncel altın fiyatlarında son durum…

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın saat 09:30 itibariyle yüzde 0,22 değer kazanarak 6873,68'den işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR SON DAKİKA | 25 Haziran Çarşamba bugün çeyrek altın, yarım, tam ve reşat altın ne kadar? Altında son durum ne?Bugün çeyrek altın, yarım, tam altın ne kadar

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın saat 09:30 itibariyle yüzde 0,22 değer kazanarak 13747,35'den işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın saat 09:30 itibariyle yüzde 0,22 değer kazanarak 27452,28'den işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR SON DAKİKA | 25 Haziran Çarşamba bugün çeyrek altın, yarım, tam ve reşat altın ne kadar? Altında son durum ne?Cumhuriyet altını kaç TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını saat 09:30 itibariyle yüzde -2,56 azalarak 28325,87'den işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR SON DAKİKA | 25 Haziran Çarşamba bugün çeyrek altın, yarım, tam ve reşat altın ne kadar? Altında son durum ne?Reşat altını ne kadar

REŞAT ALTINI NE KADAR?

Reşat altını saat 09:30 itibariyle yüzde -2,56 azalarak 29182,96'dan işlem görüyor.

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