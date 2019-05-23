Cumhurbaşkanlığından Yeni Askerlik Sistemine İlişkin Açıklama
Yeni askerlik sistemine ilişkin bir video paylaşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türk Silahlı Kuvvetlerinin profesyonelleşeceğini söyledi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter hesabından yeni askerlik sistemiyle ilgili bir mesaj yayınladı.
Altun mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Askerlik sürelerinde eşitlik sağlanacak, eğitimli insan kaynağı etkin ve verimli kullanacak. Zorunlu askerlikte başarılı olanlar TSK'da istihdam edilebilecek. Bedelli askerlik kalıcı hale gelecek. En önemlisi TSK profesyonelleşecek..."