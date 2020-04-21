Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Aşan: Ekonomide kontak kapatmamalıyız Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, "Salgın sonrasındaki yeni normalde Türkiye'nin çok ciddi avantajlarının olduğunu düşünüyorum.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, "Salgın sonrasındaki yeni normalde Türkiye'nin çok ciddi avantajlarının olduğunu düşünüyorum. Bundan yararlanmamızın bir koşulu var. Yeni normal geldiğinde biz bütün kontakları kapatıp tekrar açmak durumunda kalmamalıyız" dedi.