Cumhurbaşkanı kararıyla Türkiye Elektrik İletim AŞ özelleştirme kapsamına alındı
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Cumhurbaşkanı kararıyla Türkiye Elektrik İletim AŞ özelleştirme kapsamına alındı

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Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Türkiye Elektrik İletim AŞ özelleştirme kapsamına alındı. Özelleştirme işlemlerinin 31 Aralık 2022 tarihine kadar tamamlanmasına karar verildi. TEİAŞ, 2020 Fortune 500 Türkiye Araştırması sonuçlarına göre, Türkiye'nin en büyük 26. şirketi konumunda.

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) özelleştirme kapsamına alındı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, TEİAŞ'ın "özelleştirme kapsamına alınmasına ve halka arza yönelik olarak özelleştirmeye hazırlık işlemlerine tabi tutulmasına" 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili maddesi gereğince karar verildi.

2022 YIL SONUNA KADAR TAMAMLANACAK

Özelleştirme hazırlık işlemleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından işbirliği içerisinde yürütülecek. Özelleştirme işlemlerinin 31 Aralık 2022 tarihine kadar tamamlanmasına karar verildi.

2020'DE 14,9 MİLYAR TL CİRO

TEİAŞ, 2019 yılında 2,1 milyar TL kâr elde etmişti. Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin sıralandığı Fortune 500 Türkiye Araştırması sonuçlarına göre, TEİAŞ 2020 yılında 14,9 milyar TL'lik ciroyla 500 şirket arasında 26. sırada yer aldı. 2020 yılı bilanço verilerine göre, TEİAŞ'ın varlıklarının toplam değeri 27,9 milyar TL seviyesinde bulunuyor.

Cumhurbaşkanı kararıyla Türkiye Elektrik İletim AŞ özelleştirme kapsamına alındı
Cumhurbaşkanı kararıyla Türkiye Elektrik İletim AŞ özelleştirme kapsamına alındı
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